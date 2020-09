publié le 31/08/2020 à 13:31

Aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Le samedi 29 août, à Pontault-Combault, un bébé âgé de 5 mois a été retrouvé mort au domicile familial. Sa mère, qui était seule avec lui, a disparu.

En début d'après-midi, le père de famille accompagne ses deux enfants, de 10 et 12 ans, chez le coiffeur. À son retour, il constate quelque chose d'anormal. Sa femme n'est plus là, elle a laissé une note disant qu'elle les aime et qu'elle s'excuse du décès de l'enfant. Après quoi, il découvre le corps de son bébé de 5 mois.

Selon les informations du Parisien, la femme âgée de 37 ans souffre de troubles psychiques. Une source judiciaire précise qu'"elle est décrite comme fragile". Elle s'est enfuie laissant derrière elle son téléphone, ses papiers et de l'argent.

Une source proche de l'enquête explique que "nous pouvons avoir affaire à un infanticide comme à une mort subite du nourrisson dont la mère s'accuserait à tort". Aucune hypothèse n'est exclue à l'heure actuelle. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du décès. Une autopsie est prévue dans les jours à venir.

La trentenaire est activement recherchée par les sapeurs-pompiers et les forces de police. Elle demeure introuvable.