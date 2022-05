Rugby : le domicile de l'international français Sekou Macalou cambriolé

Le cambriolage aurait pu mal tourner. Un ou plusieurs individus se sont introduits à l'intérieur du domicile de Sekou Macalou à Châtillon (Hauts-de-Seine) alors que le joueur du XV de France et du Stade Français se trouvait sur place, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce dernier n'a pas été réveillé par les malfaiteurs, rapporte Le Parisien, ce qui a évité une confrontation.

L’enquête a été confiée aux policiers de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine. Selon les premiers éléments, le ou les cambrioleurs semblaient bien renseignés. Ils se sont entrés dans la demeure sans effraction par une porte vitrée de l’étage et ont concentré leurs efforts sur le dressing où étaient rangés deux coffres de sécurité. Ils ont dérobé leur contenu, soit deux montres de luxe de marque Rolex et Breitling et un bijou de valeur ; et ont également trouvé une troisième montre Audemars Piguet. Le montant du préjudice est estimé entre 30.000 euros et 40.000 euros.

Les cambriolages de sportifs ne sont pas rares, et surtout dans le département des Hauts-de-Seine. Mais ils ont par le passé davantage visé les footballeurs, et notamment les joueurs du PSG, tels qu'Angel Di Maria, Mauro Icardi ou encore le Brésilien Dani Alves.

