publié le 02/01/2021 à 15:35

Des odeurs fortes et qui piquent les yeux, désagréables au point que les habitants se refusent à ouvrir leurs fenêtres... En ce début d'année 2021, Rouen s'interroge sur la provenance de cette puanteur qui flotte au-dessus de l'agglomération.

Sur la plateforme Odo, ouverte par Atmo Normandie en 2019 après le drame de Lubrizol et qui permet de recenser les odeurs anormales, près d'une centaine de signalements ont été effectués depuis le 1er janvier. Ces désagréments concernent aussi bien le centre-ville de Rouen que les villes adjacentes comme le Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen ou Bois-Guillaume, indique Paris Normandie.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont fait le parallèle avec l'incendie de l'usine de produits chimiques de Lubrizol, qui avait fait peser un nuage de fumée noire au-dessus de la ville pendant plusieurs jours, en septembre 2019.

Mais selon Atmo Normandie, la cause de ces odeurs serait simplement une "conjonction des conditions météorologiques actuelles : inversion thermique, plafond très bas, et aucun vent avec le fonctionnement intensif des chaudières en raison du froid et particulièrement l'utilisation des feux de cheminées".

L'agence chargée de surveiller la qualité de l'air recommande donc aux habitants de la métropole d'"éviter ces feux de cheminée" et de "bannir totalement le brûlage des emballages cadeaux".