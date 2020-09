Lubrizol : où en est l'enquête un an après l'incendie ?

publié le 26/09/2020 à 13:05

L’enquête sur l’incendie de Lubrizol a été ouverte le jeudi 26 septembre 2019 pour "destructions involontaires". Puis, après plusieurs plaintes contre X déposées par des personnes se disant victimes de malaises, de nausées ou de vertiges, le chef d’accusation a été élargi deux jours plus tard à la "mise en danger d'autrui". Au total, 130 plaintes ont été déposées par des particuliers ou élus locaux.

Le volet judiciaire promet d'être long. L'enquête sur l'accident a été confiée à un juge parisien, qui l'instruit depuis octobre dernier sur la mise en danger de la vie d'autrui, les blessures involontaires et la destruction involontaire par l'incendie qui a ravagé 15.000 mètres carré d'entrepôts sur ce site Seveso.

"L'enquête est toujours en cours et nous n'avons pas d'informations aujourd'hui sur l'origine et les causes de l'incendie. Nous avons reçu des experts encore cet été pour l'enquête", explique la directrice de l'usine, Isabelle Striga à RTL.

Ce que l'on sait, c'est qu'en février dernier le pôle santé publique et environnementale du Parquet de Paris a mis en examen Lubrizol pour "déversement de substances nuisibles" et pour des manquements dans l'exploitation de son usine ayant porté une "atteinte grave" à l'environnement.

Les magistrats ont aussi noté l'absence du dispositif de détection des incendies, là où justement, le sinistre s'est déclaré. L'entreprise voisine Normandie Logistique, elle aussi affectée par l’incendie est, elle, placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté.