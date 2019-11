Roman Polanski accusé de viol : "Je ne suis pas juge", dit Michaël Youn

publié le 13/11/2019 à 09:56

Les avants-premières de J'accuse, le nouveau long-métrage de Roman Polanski, mardi 12 novembre, ont été marquées par la polémique. Le réalisateur fait, en effet, l'objet de nouvelles révélations de viol et harcèlement. Plusieurs associations ont appelé à boycotter les projections de son film. Dans le 5e arrondissement de Paris, une séance a été annulée et des manifestants ont accueilli l'équipe du film sur les Champs-Élysées.

Dans ce contexte particulier, quelques célébrités, dont Michaël Youn, ont tout de même souhaité voir le long-métrage. "Quoique tu répondes de toute façon t'as forcément tort. T'es là, t'as tort, tu devrais boycotter, tu boycottes on te dit 'D'un autre côté y'a un film à aller voir' (...) Tu n'en sors pas", a déclaré l'acteur au micro de RTL.

"Je suis gêné de vous répondre, je suis pas gêné d'être là parce que je suis content d'aller voir ce film, mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de polémique et d'être détendu, poursuit-il. C'est sûr que c'est compliqué de faire un film qui s'appelle 'J'accuse', qui parle de l'acharnement et de l'autre côté..."

"Moi j'ai envie de la croire, je la crois d'ailleurs cette femme. Mais je ne suis pas juge, il y a quand même la présomption d’innocence et la prescription et puis en même temps c'est dégueulasse de faire ça. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est pas le mien. Moi je fais des bêtises, et là je suis en train de vous en dire", conclut l'humoriste.