Rixes entre bandes en Île-de-France : la parole des participants

Le lynchage de Yuriy, 14 ans, le 15 janvier 2021, à Paris, les décès de deux adolescents en Essonne, les 22 et 23 février 2021, ont mis en lumière la multiplication des affrontements entre quartiers ces dernières semaines (357 en 2020 contre 288 en 2019).



Le phénomène n'est pas nouveau - en 1900 déjà, des jeunes s'affrontaient dans la capitale. Mais il commence à dépasser la région parisienne : 95% des bandes et 84% des affrontements se situent en Île-de-France, notamment en grande couronne : Essonne et Val-d'Oise, selon le ministère de l'Intérieur.

Dans ce septième épisode, Immersions pose ses micros dans ces quartiers pour donner la parole à ceux qui se livrent à ce genre de violences. Des ados de plus en plus jeunes (de 13 à 15 ans) qui se défient et se mettent en scène désormais sur les réseaux sociaux.

Beaucoup rentrent dans les rixes en pensant que c'est un jeu Adama

"Beaucoup rentrent dans les rixes en pensant que c'est un jeu. On veut tuer l'ennui, alors on fait des rixes. À la fin, les conséquences sont dramatiques", confie Adama, qui aide désormais des adolescents à Garges-lès-Gonesse avec des ateliers d'écriture.

Le trentenaire revient au micro de Sina Mir sur son parcours et les raisons de la colère : "Dans les rixes, dans les vengeances, il y a beaucoup de souffrances aussi", explique celui qui perdu son frère âgé de 18 ans dans un affrontement.

>> Immersions est le podcast de reportage de RTL présenté par Sina Mir, grand reporter au sein de la rédaction. Une plongée au cœur de l’actualité, une immersion totale pour (re)vivre un événement marquant qui s'appuie sur des sons judicieusement choisis, une ambiance forte, des témoignages puissants. Immersions, c’est aussi prendre le temps de revenir sur un événement sans trop de commentaires, en laissant de la place à la nuance pour mieux réfléchir et se laisser surprendre. Un podcast RTL Originals.