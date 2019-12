Rennes : un élève attaque un étudiant à l'aide d'un marteau

publié le 05/12/2019 à 22:26

Ce lundi 2 décembre, un jeune étudiant en BTS âgé de 21 ans a frappé à la tête un autre élève à l'aide d'un marteau dans le lycée Bréquigny de Rennes. L'agression, survenue lors d'une pause entre deux cours, a conduit l'établissement à renvoyer l'agresseur jusqu'au conseil de discipline. Le jeune homme de 18 ans blessé à la tête a, quant à lui, dû être transporté à l'hôpital, selon le journal Ouest-France.

"Je ne comprends pas pourquoi il a réagi comme cela. On s'entendait très bien, on sortait ensemble et la semaine dernière il a commencé à être virulent avec moi et ma copine. Il s'en est pris à nous sur les réseaux sociaux, je ne comprends vraiment pas," confie la victime à France Bleu Armorique.

"Moi je n'ai pas peur de retourner au lycée. Je n'ai rien à me reprocher. J'espère juste qu'il va me laisser tranquille", déclare l'élève agressé qui a par la suite porté plainte au commissariat. L'élève a été placé en garde à vue et fait actuellement l'objet d'une mesure conservatoire.