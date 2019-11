publié le 04/11/2019 à 23:48

Une jeune cycliste de 22 ans a été percutée par un poids-lourd ce lundi 4 novembre au matin avenue de Rochester à Rennes. Le drame est survenu à un carrefour vers 10h30. La police municipale est arrivée rapidement sur place.

Les gestes de premiers secours ont été pratiqués sur la victime, avant que les sapeurs-pompiers de Beauregard et le Samu ne la prennent en charge. Elle était en arrêt cardio-respiratoire et toutes les tentatives pour la réanimer ont été vaines. La jeune femme est décédée sur les lieux de l’accident.

Selon Ouest-France, le conducteur du poids-lourds, qui était un camion de chantier de Rennes Métropole, a été transporté à l’hôpital en état de choc.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les premières constatations ont été faites sur place et un témoin -un autre automobiliste- a été interrogé par la police. Il semblerait que le vélo et le camion roulaient dans la même direction et s’apprêtaient à emprunter le carrefour en direction du boulevard d’Armorique.