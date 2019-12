Drogues : le combat d'un père qui a perdu son fils à cause de la MDMA

publié le 16/12/2019 à 10:54

L'histoire de Martin Chassang devrait toucher tous les parents et grands-parents d'ados. Ce médecin urgentiste a perdu son fils Louis, 21 ans, le 31 août dernier, à cause de la drogue. Pour alerter contre la consommation de stupéfiants, il raconte les circonstances du drame.

Après un dîner chez son père, Louis décide d'aller en boîte de nuit avec des amis, lit-on dans Le Figaro de lundi 16 décembre. Sur place, ils achètent pour 10 euros de MDMA, une drogue de synthèse dérivée de l'ecstasy. Dix minutes après la prise, le jeune homme est pris de convulsions. Il décédera dans la soirée d'une intoxication aiguë.

"Cette drogue vaut moins cher qu'un verre d'alcool, à peine moins cher qu'un paquet de cigarettes et pourtant on la trouve partout", s'indigne Martin Chassang dans Le Figaro. Dans l'article, les policiers confirment que les ventes explosent, et que le trafic est très actif en Île-de-France.