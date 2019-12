publié le 16/12/2019 à 10:17

Dans le quartier de Mont-Mesly, à Créteil en banlieue parisienne, les habitants sont à bout. Le trafic de drogue gangrène en effet le voisinage. Au milieu des bâtiments se trouvent une grande esplanade, et un immeuble en particulier, devenu au fil des années, un repère de trafiquants.

Les dealers squattent, dès le début d'après-midi, le hall et les étages pour cacher la drogue. Les parties communes sont souillées tous les soirs. La police y multiplie les interpellations et les descentes depuis des mois, mais les dealers, souvent mineurs, sont très peu condamnés et le trafic continue. C'est précisément pour cette raison que les chefs des réseaux mettent des adolescents sur le terrain.

C'est donc une bataille quotidienne que livre la BAC de Créteil. "Ça ne nous démotive pas, parce qu'on sait qu'on leur fait mal tous les jours. Et en une heure de temps on arrive à enlever ce qu'on appel le charbonneur du jour. [...] À force, les ressources en main d’œuvre et en produit s’amenuisent et c'est ce qui leur fait mal. [..] C'est notre travail, si nous, on tient pas la rue pour les citoyens, il n'y aura plus personne derrière", commente l'un des membres de la brigade.

Un mode opératoire bien en place

Les dealers fonctionnent avec un système bien rodé. "C'est souvent le même mode opératoire, ils prennent contact devant le hall", explique l'un des policiers de la BAC, en planque dans un immeuble voisin. Le client fait ensuite le tour et prend sa commande de stupéfiants, sans même descendre de sa voiture. "C'est très organisé, c'est très hiérarchisé. [...] Sur les coursives extérieures, vous avez un ou deux guetteurs en haut des marches", indique un second policier.

En opération d'interpellation, les agents de la BAC arrêtent les clients et identifient les dealers, avant de procéder à l’arrestation. Mais les policiers ne sont pas naïfs, ce sont seulement les petits vendeurs qui sont embarqués. Les vrais chefs sont loin des points de trafic et remplacent systématiquement les jeunes dealers interpellés. Ces derniers sont recrutés dans les lycées et les collèges.