Rémy Heitz, procureur de la République de Paris, est l'invité de RTL

et AFP

publié le 07/12/2018 à 06:41

Il est le tout frais nommé procureur de la République à Paris. Rémy Heitz a effectué son discours d'installation mardi 4 décembre, et a insisté sur l'importance de la justice au quotidien. Un cap donné alors que son prédécesseur François Molins est devenu célèbre à la suite de la gestion de la lutte antiterroriste ses dernières années. Notamment lors des attentats de Paris.



"Le parquet de Paris est à la fois le parquet du quotidien, mais aussi celui de la complexité. Celui qui le dirige doit intégrer ces multiples dimensions". Refusant de décliner un programme d'action, le nouveau procureur a néanmoins affirmé vouloir renforcer les liens avec les parquets de Bobigny, Nanterre et Créteil, et mettre l'accent sur la situation des mineurs, avec l'appui des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En ces temps de violences en marge des manifestations des "gilets jaunes", Rémy Heitz doit aussi s'employer au vu du nombre important d'arrestations. Il répondra, vendredi 7 décembre, aux questions d'Élizabeth Martichoux sur RTL dès 7h45.