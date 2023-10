Remiremont : ce que l'on sait du nouveau décès suspect à l'hôpital

Le nombre de morts suspectes augmente encore un peu plus à Remiremont. Dans les Vosges, l'hôpital de la commune a enregistré plusieurs décès étranges depuis 2022. Jeudi 5 octobre, les opérations de chirurgie prévues ont été suspendues, après la mort d'une nouvelle patiente dans des conditions suspectes.

"Suite au décès inattendu d'un patient au Centre Hospitalier de Remiremont en chirurgie, et en raison du contexte général, en particulier sur les plaintes, il a été décidé, par mesure de précaution, de suspendre la totalité de l'activité programmée chirurgicale", a indiqué l'établissement dans un communiqué, confirmant une information initiale du magazine Le Point.

Les opérations ne devraient reprendre qu'à partir du 11 octobre. Seules les urgences chirurgicales vont être assurées jusqu'à cette date, le temps pour l'enquête d'"analyser la situation et vérifier que toutes les organisations médicales et chirurgicales sont parfaitement conformes aux règles de l'établissement" et garantir la sécurité des soins.



L'hôpital déjà visé par douze plaintes

Douze plaintes ont déjà été déposées par des familles de patients depuis 2022, contre le centre hospitalier vosgien. L'Agence Régionale de Santé (ARS) a commandé une enquête dès le 2 janvier 2023, après les premiers signalements. Chaque cas recensé doit être examiné et des "observations provisoires des inspecteurs de l'ARS ont été partagées à l'établissement en septembre."

L'association "AJC pour elles", qui veut aider et "fédérer les familles" de patients décédés à l'hôpital de Remiremont, doit tenir une conférence de presse lundi 9 septembre, pour "communiquer sur les lenteurs de la justice" à la suite de ces dépôts de plainte et "interpeller" les ministres de la Santé et de la Justice "sur la gravité de tels dysfonctionnements au sein de l'hôpital public".

