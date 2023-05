Mort du petit Timéo : deux médecins et l’hôpital de Nancy condamnés

Huit ans après, la justice a rendu vendredi son verdict dans l’affaire du petit Timéo, cet enfant de 4 ans victime d’une surdose médicamenteuse en 2015. Deux femmes médecins coupables de négligence ont été condamnées à de la prison avec sursis et l'hôpital de Nancy à une lourde amende. Le petit Timéo, admis au CHRU de Nancy pour des douleurs aux jambes, avait reçu 16 fois la dose recommandée pour un enfant de son âge. Le tribunal de Nancy a reconnu des fautes et des négligences du centre hospitalier et de ses équipes.



La cardiologue pédiatrique, qui a prescrit cet anti-inflammatoire, est condamnée à un an de prison avec sursis. Une autre médecin a, elle, écopé de 6 mois avec sursis. Il leur est reproché d'avoir laissé une jeune interne se débrouiller seule, un défaut d'encadrement et de vigilance ayant abouti à ce drame. La dose par jour du médicament s'est transformée en dose par kilo et par jour. L'hôpital, le CHRU de Nancy, a lui aussi été lourdement condamné à 225.000 euros d'amende.



"Notre condamnation est à vie"

"Le centre hospitalier de Nancy n’a eu de cesse de répéter que jusqu’à son décès, Timéo avait été bien pris en charge par ses personnels. C’est la réponse du tribunal à ces affirmations", a commenté Maître Stéphan, l’avocat des parents de Timéo. Sur RTL, en novembre dernier, la maman de Timéo disait sa colère. "Ils m'ont fait mentir à mon fils", dénonçait-elle, alors qu'elle lui avait assuré que tout irait bien. Avec cette condamnation, Elodie Gaire estime avoir été entendue par la justice.

"La justice a bien compris les dysfonctionnements au niveau du service hospitalier. On souhaite qu’il n’y ait plus jamais de petits Timéo. Ceux qui ont été condamnés ont pris du sursis et continuent leur vie normalement", rappelle-t-elle. "Nous, notre condamnation est à vie. Il devrait aller au collège aujourd’hui. Le seul endroit où on peut rendre visite à notre fils, c’est au cimetière." Mais le combat des parents n'est sans doute pas terminé. L'avocat de la cardiologue a fait savoir, avant le jugement, qu'elle ferait appel en cas de condamnation.

