publié le 09/10/2019 à 17:33

Dans une note datée du 7 octobre, le préfet de police de Paris s’est adressé à ses directeurs de service concernant la radicalisation des agents de la préfecture.

Il les enjoint a "signaler immédiatement à leur hiérarchie" toute détection de signes possibles d’une radicalisation d’un agent "à charge pour la hiérarchie de saisir l’IGPN (inspection générale de la police nationale)". Le but étant de protéger, selon le préfet "non seulement ces personnes contre elles-mêmes mais également leur environnement professionnel et la population".

Enfin, le préfet indique que "des signes et indices peuvent justifier de déclencher une procédure comme par exemple, des changements physiques, vestimentaires et alimentaires".