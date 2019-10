et AFP

publié le 14/10/2019 à 14:44

Depuis 2013, "une vingtaine de personnes ont été écartées" des services de gendarmerie pour signes de radicalisation, a annoncé ce lundi 14 octobre Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale. Une quinzaine d'autres sont toujours "surveillées", a-t-il ajouté.

Selon le ministère de l'Intérieur, sur les vingt personnes mises l'écart, six ont été révoquées. Parmi les personnels sous surveillance, certains "savent qu'ils sont surveillés, d'autres pas", a précisé Richard Lizurey sur Cnews. Ceux qui sont soupçonnés de s'être radicalisés sont des "candidats" et des fonctionnaires de "tout statut."



Depuis l'attaque à la préfecture de police de Paris, la radicalisation au sein des services publics inquiète et fait débat. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé que toutes les alertes liées à la radicalisation fassent désormais "l'objet d'un signalement automatique."

«Depuis 2013, nous avons mis en place un dispositif [...] qui nous a permis d'écarter une vingtaine de gendarmes qui présentaient des signes de radicalisation», Richard Lizurey, directeur général de la Gendarmerie nationale dans #LaMatinale pic.twitter.com/aEOcsgZOuu — CNEWS (@CNEWS) 14 octobre 2019