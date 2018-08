Prostituée trans tuée : les associations dénoncent une "responsabilité" politique

publié le 25/08/2018 à 16:00

Le meurtre d'une prostituée trans la semaine dernière dans le Bois de Boulogne résulte d'une "responsabilité politique" liée à l'adoption de la loi sur la prostitution, ont dénoncé des associations, lors d'un rassemblement en l'hommage de Vanesa Campos, vendredi 24 août.



Roses blanches à la main, plusieurs centaines de travailleurs sexuels et militants LGBT ont défilé depuis la Porte Dauphine, à l'ouest de Paris, jusqu'à l'endroit où Vanesa Campos, une travailleuse du sexe de 36 ans d'origine péruvienne, a été tuée par plusieurs hommes dans la nuit du 16 au 17 août.



Il s'agit d'"un groupe de 'roulottiers', qui écume le bois, haut lieu de la prostitution nocturne, et détrousse les clients et prostituées", selon une source policière. Ses agresseurs, toujours en fuite, l'ont blessée mortellement alors qu'elle tentait de les empêcher de dépouiller un client.

"Trans assassinée, État complice!"

"Trans assassinée, État complice!", a scandé le cortège, qui a défilé derrière les pancartes". Justice pour Vanesa" ou "Arrêtez nos agresseurs, pas nos clients". "Vanesa était une meneuse dans le combat" contre ces bandes qui sévissent "depuis trois ans" dans le Bois, a expliqué à l'AFP son "amie et collègue" Romina, une femme trans originaire d'Équateur.

Les organisations présentes, dont l'association de défense des personnes trans Acceptess-T, ont répété leur demande d'abrogation de la loi sur la prostitution adoptée en avril 2016, qui a notamment introduit la pénalisation des clients, désormais passibles d'une amende de 1.500 euros - 3.750 euros en cas de récidive.



Cette mesure a, selon elles, fait baisser les revenus des prostituées et les a obligées à exercer dans des endroits plus isolés, à l'écart de la police, où elles sont davantage exposées aux agressions. "La loi est à 100% responsable de la mort de Vanesa", a affirmé à l'AFP Giovanna Rincon, directrice d'Acceptess-T, organisatrice du rassemblement, demandant "de vraies mesures contre la transphobie".

.@MarleneSchiappa rend hommage à #VanessaCampos « Toutes les femmes doivent être protégées des violences sexistes et sexuelles, toutes ces violences doivent être condamnées. » pic.twitter.com/xJvr7mve5R — Secrétariat d’État chargé de l'Égalité FH (@Egal_FH) 24 août 2018

Le secrétariat d'État à l'Égalité a tweeté vendredi un message de condoléances de Marlène Schiappa adressé aux proches de la victime. "Toutes les femmes doivent être protégées des violences sexistes et sexuelles, toutes ces violences doivent être condamnées", a déclaré Marlène Schiappa.



Les associations dénonçaient le silence du gouvernement depuis le meurtre. "On a l'impression que nos vies ne comptent pas", a déploré Thierry Schaffauser, porte-parole du Strass (Syndicat du travail sexuel). "Si un gay du Marais avait été agressé, il y aurait eu une réaction", a-t-il assuré.



"La prostitution est du viol et de l'esclavage", a estimé dans un communiqué le Mouvement du Nid, qui soutient la loi. "Le nier, c'est faciliter le passage à l'acte, c'est banaliser le meurtre de Vanesa et de toutes les autres", ajoute l'association.