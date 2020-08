Que risque-t-on en participant à un rodéo urbain ?

publié le 12/08/2020 à 16:08

Les rodéos urbains sont de nouveau dans l’œil des législateurs. Leur nombre aurait significativement augmenté pendant le confinement, provoquant, selon le ministère de l'Intérieur, une hausse de 15% des interventions de force de l'ordre. Face à la situation, le sénateur Vincent Delahaye a réclamé, sur Public Sénat, une augmentation des moyens pour lutter contre le phénomène.

À l'heure actuelle, les rodéos urbains ne sont cependant pas sans conséquences. Depuis la loi du 3 août 2018 "renforçant la lutte contre les rodéos motorisés", une peine d'emprisonnement d'un an est prévue, couplée à une amende de 15.000 euros.

Mais la sanction peut rapidement s'alourdir en cas de circonstances aggravantes. Lorsque l'infraction est commise en groupe, les auteurs risquent deux ans de prison et une amende deux fois plus importante, de 30.000 euros. Et si des stupéfiants ou de l'alcool ont été consommés, la peine d'emprisonnement est de 3 ans, et l'amende de 45.000 euros.

À Vaux-en-Velin, près de Lyon, un enfant de cinq ans était mort renversé par un deux-roues pendant un rodéo urbain. Le motard avait immédiatement pris la fuite. Fin mai 2020, Christophe Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait demandé à deux députés d'ouvrir une mission de réflexion pour mettre à ce phénomène.