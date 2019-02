Qu'est-il arrivé au sous-marin "Minerve", disparu en 1968 ?

avec Thomas Pierre et AFP

Une avarie de la barre arrière, une collision avec un bateau, l'explosion d'un missile, d'une torpille... Depuis sa disparition mystérieuse au large de Toulon en 1968, avec 52 membres d'équipage à son bord, l'épave du sous-marin "Minerve" n'a jamais été découverte.



Mardi 5 février, la ministre des Armées a annoncé une reprise des recherches pour tenter d'élucider les raisons pour lesquelles le vaisseau a coulé en moins de 4 minutes. Pour Hervé Fauve, le fils du commandant du submersible disparu, invité de RTL, l'hypothèse la plus vraisemblable reste celle d'une voie d'eau à travers un tube d'aération défectueux, même si un élément ne permet pas d'accréditer totalement cette version.

"Cette hypothèse ne me convînt pas complètement puisque quand on voit le temps qu'il a fallu au sous-marin pour couler, d'autres hypothèses sont possibles et en particulier une avarie des barres de plongées arrières qui auraient entraînées une descente très rapide du sous-marin au fond l'eau", précise-t-il.

Une attaque ennemie peu probable

En revanche, l'éventualité d'une attaque par une force militaire ennemie est pour Hervé Faure a écarté : "cela a été envisagé, mais il y a eu un certain nombre d'enregistrements acoustiques qui prouvent que ce n'est pas l'hypothèse à retenir".



En octobre dernier, les familles des sous-mariniers avaient lancé un appel pour que soient reprises les recherches de l'épave. Selon le ministère, cette nouvelle campagne, menée par la Marine nationale entend "profiter de la mise en service d'équipements de haute technologie, dont des drones sous-marins".