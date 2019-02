publié le 02/02/2019 à 10:56

"C'est mentalement qu'on s'effondre. (...) C'est bien beau de parler de jeu, de déplacer le ballon. C'est vrai qu'on a été capable de le faire. Il y a un problème dans la tête", disait Christophe Dominici, consultant rugby chez RTL, vendredi 1er février, après la défaite du XV de France face à l'équipe du Pays-de-Galles en première rencontre des VI Nations. Un match en dégringolade : les Bleus sont passés de l'état de grâce, avec 16-0 à la mi-temps, à l'état de catastrophe.



"On s'aperçoit qu'on est très cohérent par rapport à ce qu'on met en place. (...) On les a bouffé sur l'envie, sur l'organisation, sur le système qui était en place. Mais on s'aperçoit que cette équipe, à chaque fois qu'elle est confrontée au bras de fer, (...) elle lâche".

Pour le spécialiste, tout est une question de mental : "Le sportif de haut niveau a besoin de jouer avec beaucoup de confiance". Face à l'environnement extérieur, aux spectateurs, à la pression, aux médias, à la communication, "il est obligé de se faire une bulle" : "Quand cette bulle commence à être percée, c'est là qu'il faut arriver à jouer collectivement et avoir cette capacité à se transcender. Mais cette équipe est dans la difficulté". Selon lui, la France est "une des rares nations qui n'a pas mis en place un système psychologique, psychique autour de ce XV de France".

Côté physique en revanche, Christophe Dominici n'a pas d'inquiétude. "On rivalise avec toutes les nations européennes. Ça pourrait être un débat, mais on est en début de saison, en début de tournoi, c'était le premier match... Quand on voit notre première mi-temps, on ne peut pas considérer que, physiquement, on est moins bons que les autres".



Même si la préparation physique n'empêche pas des erreurs, et notamment ces deux essais casquettes en deuxième période, le chroniqueur garde confiance. Pour lui, techniquement, le XV de France peut rivaliser avec les meilleurs. "Après qu'est-ce qui fait qu'une équipe passe dans une dimension supérieure ? C'est sa capacité à jouer collectivement et à se transcender dans les grands événements. Oui, il y a une lueur d'espoir".