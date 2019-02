publié le 01/02/2019 à 10:33

Quelques heures avant l'ouverture du Tournoi des VI Nations, qui sera marquée par la rencontre entre le XV de France et l'équipe du Pays de Galles, l'optimisme n'est pas vraiment de mise.



Ces derniers jours, plusieurs anciens joueurs et entraîneurs ont critiqué l'équipe. Fabien Galthié, ancien capitaine, parle de "génération en dépression". Un sondage Harris Interactive pour L'équipe indique même que plus de 7 Français sur 10 ne parviennent pas à citer spontanément le nom d'un joueur du 15 de France.

Pour Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, "le problème, c'est que l'équipe de France ne gagne pas depuis un certain temps. Elle doit retrouver le chemin de la victoire (...) parce que l'équipe de France, c'est la vitrine de notre sport et qu'elle doit gagner pour donner envie à nos gamins de pratiquer ce sport".

Il y a des défaites encourageantes

Malgré les mauvais résultats de la saison dernière, qui a enregistré plus de défaites que de victoires, le président de la FFR se dit "confiant" et espère que l'équipe n'est pas atteinte de ce pessimisme. "Il y a des défaites qui sont encourageantes. Quand on perd à la dernière seconde contre l'Afrique du Sud ou l'Irlande, ça ne penche pas pour nous, mais ça se joue à pas grand chose et il faut retrouver cette confiance qui fait que ce déclic soit du côté de l'équipe de France".

Pour le président, la dernière chose à faire serait de tomber dans le cercle vicieux de la dépression : "On entend parler de sinistrose et autres. Moi je ne crois pas, je dis simplement aux joueurs qu'il faut retrouver un peu d'appétit et ça devrait repartir (...) Je leur ai dit qu'on avait besoin de gagner pour notre sport".



L'équipe français de rugby, "en manque de notoriété" selon lui, a également besoin de ses supporters pour remonter la pente : "Pour retrouver de la notoriété, il faut gagner, que les gens s'intéressent à nous. Et il n'y a que la victoire qui ira dans ce sens".