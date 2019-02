publié le 05/02/2019 à 12:47

RTL et M6 ont pu s'entretenir avec Juan Guaido, le "président en charge" du pays. Une interview exclusive, bien que le président de l’Assemblée vénézuélienne soit sollicité par les centaines de caméras et de micros venus du monde entier.



Nous avons réussi finalement à l’approcher dans un couloir à la sortie de son bureau présidentiel de l’Assemblée. Le jeune député devenu star force le pas en costume sombre et cravate bleue ciel sur le carrelage du palais. Autour de lui une trentaine de personnes. Certains l’interpellent pour des photos.

Cela faisait 36 heures que Juan Guaido avait interrompu son marathon médiatique, et se soignait discrètement chez lui. Depuis la gigantesque marche de centaines de milliers de Vénézuéliens samedi 2 février et son discours, il a retrouvé sa voix grâce à un important traitement.

"Je remercie le président Macron"

Ces premiers mots à notre micro sont directement pour remercier la France de son soutien.

"Comme vous avez l’habitude de le dire "Liberté, Fraternité, Égalité". La reconnaissance de la France et de l’Europe est un appui très puissant pour les Vénézuéliens qui combattent et qui se sacrifient pour se faire entendre, pour la liberté, la démocratie et la justice sociale d’un pays qui a un tel potentiel et tant de ressources", nous-a-t-il déclaré.



"Nous sommes à un moment décisif de notre histoire, spécialement pour le futur de nos concitoyens. Je remercie particulièrement le président Macron pour cette reconnaissance de la lutte que mènent les Vénézuéliens pour sauver nos droits", a-t-il poursuivi.



Le Venezuela n’a donc désormais pour la France plus qu’un seul "président". Pourtant Nicolas Maduro occupe toujours le palais présidentiel Miraflores de Caracas.