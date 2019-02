Évaluations en CP : les profs toujours circonspects sur le dispositif

publié le 03/02/2019 à 10:12

C'est un dispositif controversé : les syndicats d'enseignants y sont opposés et ont demandé son abandon, le ministre Jean-Michel Blanquer veut en faire un outil de progression pour les élèves, les profs sont partagés et les parents se posent bien des questions.



Les évaluations sont moins denses qu’en septembre mais c’est le même type d’exercices en maths et français. À l’école Mouloudji de Suresnes, l’institutrice de CP fait tout pour mettre ses élèves en confiance : "On leur dit de donner le meilleur d’eux-mêmes, s’ils ne savent pas ce n’est pas grave".

Pendant la dictée, les enseignants ont le chronomètre en main. Lors de la dernière session, ils s'étaient plaint des temps de passation trop courts, qui ont été un peu rallongés. "Il y a des parents que ça a stressé", raconte par ailleurs une enseignante de CE1, "une maman m’a dit qu’on stressait les enfants avec le chronomètre, je n’avais pas du tout eu cette impression". Il existe pourtant un guide avec toutes les consignes, qui indique notamment de ne prononcer la phrase de dictée qu’une seule fois.

Déchiffrage ou compréhension ?

De son côté, l'institutrice de CP se demande ce qu’elle évalue vraiment, comme lorsque l’élève doit lire une histoire à haute voix en une minute. Elle doit alors compter le nombre de mots lus dans le temps imparti. "Peu importe le nombre de mots qui est lu, si le sens n’est pas mis en valeur, ça n’a aucun intérêt", déplore-t-elle. C’est le débat qui agite en permanence l’Éducation nationale : déchiffrage et compréhension. Les évaluations sont basées sur des études scientifiques qui permettent de "pointer les besoins et d’initier de nouvelles pratiques pédagogiques", affirme une rectrice venue inspecter le processus à l'école de Suresnes.





Certains profs disent qu’ils n’ont pas besoin de l’évaluation nationale pour connaître leurs élèves et s’interrogent toujours sur le dispositif. Quant aux parents, ils aimeraient que le bilan soit "un peu plus lisible", comme explique un papa au micro de RTL. Le ministre de l’Éducation nationale s’est engagé à faire évoluer les évaluations si besoin. Il recevra les syndicats dans le courant du mois de février pour un bilan.