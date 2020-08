Pyrénées-Orientales : une jeune femme de 19 ans retrouvée noyée

publié le 04/08/2020 à 22:38

Une nouvelle victime de noyade. Le corps d'une jeune femme de 19 ans, disparue lundi 3 août après une baignade au large de la plage de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), a été retrouvé par les pompiers-plongeurs vers 22 heures, d'après une information de Midi Libre.

La victime était accompagnée de deux hommes à peu près du même âge. Avec la houle, le groupe s'est retrouvé en difficulté. Contrairement à la jeune femme de 19 ans, les deux hommes ont réussi à regagner la terre ferme avant d'être transportés à l'hôpital de Perpignan.

La baigneuse n'a pas pu être retrouvée à temps malgré la mobilisation du SAMU, de deux ambulances, d'un hélicoptère et de huit pompiers-plongeurs.

Selon Santé publique France, la noyade est la première cause de mort accidentelle chez les personnes de moins de 25 ans. Elle est à l'origine d'un millier de décès par an. Le risque est d'autant plus élevé en été, les occasions de baignade se multipliant avec l'arrivée des beaux jours.