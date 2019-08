publié le 28/08/2019 à 04:48

Le pire est vite arrivé pour ce couple d'Américains décédé dans un accident de voiture quelques minutes après leur mariage. Les jeunes mariés de 19 et 20 ans venaient de quitter le Palais de justice d'Orange au Texas lorsqu'ils ont heurté un pick-up qui transportait une remorque avec un tracteur dessus, a relevé CNews.



"Cela aurait dû être le genre d'histoire où ils étaient censés vivre heureux pour toujours. Ils étaient tout juste mariés", raconte la mère de la mariée au média américain 6 KDFM. Ayant assisté à la scène, elle ajoute : "J'ai assisté à mon pire cauchemar. Cette image me hantera toute ma vie. Je ne l'oublierai jamais".

Le couple qui se connaissant depuis l'enfance, avait décidé de s'unir lors d'une cérémonie civile avant d'organiser une fête plus importante et décembre. Le conducteur du pick-up, lui, n'a pas été blessé. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances du drame.