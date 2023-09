Procès Redoine Faïd : retour sur les 95 jours de cavale du "roi de la belle"

REDOINE FAÏD - Retour sur une cavale haletante et 95 jours de traque

C'est un procès sous très haute sécurité qui s'ouvre ce mardi 5 septembre. Redoine Faïd comparait devant les assises de Paris pour son évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne), en juillet 2018. Une évasion spectaculaire, en hélicoptère, réalisée en moins de 8 minutes par ses complices : 7 minutes et 33 secondes. S'ensuivent 95 jours de cavale et de traque.

Dès le départ, Redoine Faïd prend des risques incroyables. Nous sommes le 10 juillet, 9 jours après son évasion. Le fugitif flâne dans Paris. Il s'offre une virée shopping Boulevard Montmartre, où il dépense plus de 1.000 euros en vêtements. Redoine Faïd s'engouffre dans un taxi. Il est à peine caché sous une casquette et des lunettes de soleil. Nouvelle halte quelques rues plus loin, dans un Monoprix.

Tout le pays cherche le braqueur, son visage fait la une de tous les journaux. Redoine Faïd, lui, s'achète des caleçons.

La solution d'une cavale de proximité en famille

Très vite pourtant, la chance va sourire aux enquêteurs, grâce à l'aide d'un chasseur de l'Oise. Ce dernier s'est levé aux aurores pour observer le gibier. Mais à la place de sangliers, il croise trois hommes en pleine forêt. Le trio assure chercher "un coin de pique-nique". Il est 5 heures du matin. Le chasseur les prend discrètement en photo. Deux jours plus tard, son œil est attiré par une couverture bleue dans l'herbe. En dessous, les gendarmes vont découvrir deux kalachnikovs, des chargeurs, des gilets pare-balle, du matériel siglé police, mais aussi une disqueuse orange ; exactement la même que celle utilisée par le commando lors de l'évasion.

C'est notamment grâce à cet arsenal que les enquêteurs vont rapidement avoir une conviction : Redoine Faïd n'est pas loin. Il semble avoir opté, par dépit peut-être, pour une cavale de proximité et en famille. L'ADN du braqueur, d'un de ses frères et de deux de ses neveux est identifié sur des objets et des armes de l'arsenal. Les dizaines de policiers mobilisés sur l'enquête travaillent