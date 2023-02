Procès Maëlys : le jour où Nordahl Lelandais a "failli vaciller"

Le 31 janvier 2022, Nordahl Lelandais comparait devant la Cour d'assises de l'Isère, à Grenoble, pour le meurtre de Maëlys. Quinze jours au cours desquels l'accusé répètent qu'il ne voulait pas tuer l'enfant. Présents, les parents de Maëlys et Colleen, sa sœur, demandent en vain au meurtrier de dire la vérité. Du haut de ses 17 ans, Colleen l'a poussé dans ses derniers retranchements.

Interviewé dans L'Heure du crime, Serge Pueyo, correspondant de RTL à Grenoble et dans les Alpes, raconte comment, lors du procès, la jeune adolescente, a failli faire basculer Lelandais.

"Elle s'est plantée face à Nordahl Lelandais et elle lui dit : 'Dîtes moi ce que vous avez fait à ma sœur. Vous l'avez violée ? Vous avez fait quelque chose sur elle ? Et Lelandais a vacillé. On a cru peut-être qu'à un moment, il allait craquer et puis non. Il s'est rassis et a mis sa tête entre ses mains. Ce face-à-face entre Colleen et Nordahl Lelandais c'était le moment fort de ce procès", décrit le journaliste.



Le 11 février 2022, Nordahl Lelandais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Me Alain Jakubowicz indique que son client ne fera pas appel.

L'invité de "L'Heure du crime"

- Serge Pueyo, journaliste RTL.

