L'examen du projet de loi d'Éric Dupond-Moretti pour la confiance dans l'institution judiciaire, va arriver à l'Assemblée nationale mercredi 5 mai en commission. On y trouvera notamment la possibilité de filmer les procès, un point qui tient à cœur au garde des Sceaux, invité de RTL ce lundi.

"Lorsqu'on filme la justice, on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses très précises. Je veux tout sauf du trash, je veux de la pédagogie. Ça évitera par exemple qu'on dénature le réquisitoire de l'avocat général dans l'affaire Viry-Châtillon", explique-t-il, rappelant son échange avec Marine Le Pen à ce sujet.

Tous les procès ne seront pas filmés. "Certains procès vont être filmés, ils ne seront diffusés que lorsque la décision est définitive. Ils prendront en considération le droit à l'image, la présomption d'innocence, le droit à l'oubli", détaille-t-il. Concernant ce dernier, "on n'aura plus le droit de rediffuser au delà d'un certain délai, ce sera 10 ans", précise le ministre de la Justice.