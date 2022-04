Salah Abdeslam a enfin commencé à parler. Il en effet renoncé ce mercredi contre toute attente à son droit de silence au cours du procès des attentats du 13 novembre. Pour son dernier interrogatoire devant la cour d'assises spéciale de Paris, il a ainsi raconté son comportement au soir des attaques et a affirmé être entré dans un café du 18e arrondissement de Paris puis avoir "renoncé" à se faire exploser

"Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit : 'Non, je ne vais pas le faire'", a déclaré le seul membre encore en vie des commandos. Le 30 mars dernier, Salah Abdeslam avait déjà évoqué son renoncement à enclencher sa ceinture : "J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai renoncé à enclencher ma ceinture, pas par lâcheté, pas par peur, mais je ne voulais pas, c'est tout".

Ce mercredi, le prévenu n'a pas donné d'autres précisions comme le café visé mais a néanmoins continué à raconter son parcours : "Je suis dans un état pas possible, je roule, mais la voiture tombe en panne. Je prends peur et je continue à pied. La suite est floue est-ce que j'achète le téléphone en premier ? Est-ce que je prends un taxi ? Est-ce que je jette d'abord ma ceinture ? C'est très confus". La cour espère désormais que Salah Abdeslam répondra aux questions des avocats restées sans réponse depuis près de six ans.