Procès du 13-Novembre : ce que l'on peut attendre de l'audition de Salah Abdeslam

Pourquoi a-t-il renoncé à se faire exploser comme les autres ? Va-t-il enfin s'expliquer devant les rescapés et les proches des victimes ? Ce mercredi 30 mars est sans aucun doute la journée la plus attendue de ce procès. Après plus de 100 jours d'audience, que devait faire Salah Abdeslam le 13 novembre 2015 ?

La veille, mardi, son voisin dans le box Mohamed Abrini a tenté de voler à son secours. Il assure que Salah Abdeslam a pris sa place quand lui a finalement renoncé à faire partie des commandos. Ils sont alors dans la même voiture qui les mène à Paris : 11 hommes et trois véhicules pour cet équipage de la mort qui sont arrivés dans la capitale à la veille des funestes attaques.

"J'ai vu des gens déterminés à se faire sauter. Mais moi, je savais que Salah ne le ferait pas", a assuré Abrini à la cour mardi. "Il n'en est pas capable, je ne peux pas laisser dire que sa ceinture n'a pas fonctionné", a-t-il poursuivi. C'est pourtant ce qu'on conclut les experts en explosifs attendus également ce mercredi devant le président Périès. De quoi, peut-être, faire avancer Salah Abdeslam, "l'heure de vérité est arrivée", soufflait à RTL un rescapé.