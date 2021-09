13 novembre : "Des visions qui nous poursuivent et qui resteront dans nos mémoires", confie Molins

Six ans après, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre ce mercredi 8 septembre, à 12h30. Au moment du drame, François Molins était le Procureur de la République de Paris. Les terrasses, le Bataclan, il a tout vu. Et il garde tout en mémoire, "comme si ça c'était passé il y a quelques semaines", confie-t-il au micro de RTL ce mercredi. "C'est des visions qui nous poursuivent, qui resteront dans nos mémoires et qui ne partiront jamais".

Sur le moment, François Molins n'avait pas conscience d'être la figure rassurante au milieu de ce chaos pour bon nombre de Français. "On était pas là pour en rajouter (...). Il fallait gérer l'émotion et se concentrer", raconte-t-il, revenant sur les conférences de presse qu'il avait données à l'époque, pour expliquer les faits.

Que faut-il attendre de ce procès hors norme qui va durer 9 mois ? "Trois choses", selon François Molins : "La manifestation de la vérité, pouvoir permettre aux victimes de se reconstruire, et participer à la construction de cette mémoire collective". Il préfère en revanche ne pas se prononcer quant à la prise de parole ou non de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant du commando des attentats.