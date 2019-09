Procès Balkany : "La foudre m'est tombée sur la tête", dit Isabelle Balkany sur RTL

publié le 13/09/2019 à 18:07

Les époux Balkany ont été condamnés pour fraude fiscale, ce vendredi 13 septembre. Isabelle Balkany a écopé de trois ans de prison et dix ans d'inéligibilité sans mandat de dépôt dû à son état de santé. Son époux Patrick Balkany a, lui, été condamné à quatre ans de prison ferme, avec incarcération immédiate.

Invitée sur RTL, Isabelle Balkany s'est dite "terriblement choquée". "Je reconnais que nous avons fait une faute vis-à-vis du fisc. Et nous l'assumons tous les deux. Nous considérons qu'une faute doit être sanctionnée. Mais là, il y a un décalage entre la faute qui n'a pas d'excuses mais qui a des raisons familiales et la sanction", affirme-t-elle.

Il leur était reproché de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum, et d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Les sommes ont été estimées à plus de 4 millions d'euros.

Une décision "totalement disproportionnée"

Isabelle Balkany ne "juge pas sévère" la décision mais "totalement disproportionnée". "Quand j'ai vu mon mari partir au milieu des policiers, j'ai ressenti ma tristesse de femme qui l'aime et ensuite une indignation parce que j'ai trouvé ça incongru, disproportionné, totalement irréaliste". "La foudre m'est tombée sur la tête", a-t-elle déclaré. Elle s'est également dite "angoissée" pour la santé physique de son mari.

En attendant, Isabelle Balkany remplace son mari à la Mairie de Levallois. "Comme le veut le code général des collectivités, le Maire étant empêché, c'est le suivant de liste qui assure l'intérim, ce que je ferai donc le moins longtemps possible je l'espère", affirme-t-elle. Questionnée sur une possible candidature aux Municipales de 2020, elle réaffirme que c'est son époux qui sera candidat.

Le couple Balkany a fait appel de la décision de justice.