publié le 18/01/2019 à 10:08

Un couple bien connu dans la Vème République. Patrick et Isabelle Balkany règnent en maîtres sur la ville de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. L'un est maire de la ville depuis 2001. L'autre est première adjointe au maire, depuis tout aussi longtemps.



Au fil des années, le couple a acquis une réputation qui n'est pas seulement liée à leur activité en politique. En effet, le 13 mai prochain, le procès de Patrick et Isabelle Balkany s'ouvre à Paris pour "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale aggravée".

Dans un documentaire d'Enquête Exclusive, diffusé sur M6 dimanche 20 janvier à 23h, Isabelle Balkany dévoile les ambitions électorales de son mari. Pas question pour eux d'arrêter la politique et de prendre de la distance en attendant la tenue du procès.

"Pour l'instant, il y a des échéances électorales. Nous sommes élus jusqu'en 2020 et mon mari a dit au Conseil municipal qu'il souhaitait se représenter", explique la première adjointe au maire de Levallois-Perret.