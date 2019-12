Procès Balkany : "Je n'ai jamais rempli de déclaration d'impôt", témoigne Isabelle

publié le 17/12/2019 à 12:26

Au procès Balkany, Isabelle reprend la main. Le couple levalloisien est rejugé en appel pour fraude fiscale. Ce lundi 16 décembre, Patrick Balkany était hospitalisé. Au tribunal, sa femme, que l'on disait affaibli, assure la défense des deux. Elle sourit presque tout le temps, derrière ses petites lunettes rondes aux verres fumés.

Elle lève souvent les yeux au ciel, et coupe régulièrement la parole, même à ses avocats. "Ah non ! Je ne peux pas vous laisser dire ça", tonne Isabelle Balkany devant la cour. Interrogée sur les déclarations de revenus séparées du couple, elle souffle : "J'ai 72 ans, et je n'ai jamais de déclaration d'impôt, Patrick non plus d'ailleurs. On le faisait pour nous. C'est une faute, une bêtise, une stupidité totale."

Elle s'accoude, le dos collé au box en bois où son mari aurait dû se trouver, pour contester les estimations du fisc qu'elle juge "cocasses". D'un coup, elle se penche sur son portable et dit : "Excusez-moi, c'est le chirurgien qui vient d'opérer Patrick, est-ce que je peux répondre ?"

Lorsque l'audience reprend sur la villa que le couple est accusé de détenir au Maroc, elle s'agace, se prend la tête entre les mains : "J'ai une migraine pas possible." Elle s'énerve lorsque l'avocat général lui pose la question à plusieurs reprises : "Oui, je plaide coupable d'avoir fait une fraude fiscale. On tourne en rond, on dirait un Monopoly." Oubliant, ou pas, qu'une case de ce jeu s'appelle la case "Prison".