publié le 12/12/2019 à 14:09

Détenu à la prison de la Santé à Paris et condamné à quatre ans pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, Patrick Balkany a été hospitalisé, ce jeudi 12 décembre au matin. Selon les informations de BFMTV, "l'administration a prévenu son épouse Isabelle Balkany, lui précisant que cette décision avait été prise en raison de ses douleurs au dos".

Celle qui assure l'intérim à la mairie de Levallois-Perret explique que son mari a eu "une tumeur à la colonne vertébrale qui a entraîné une opération et la mise en place d'un dispositif métallique dans la colonne vertébrale".

Elle poursuit : "Depuis un certain nombre de mois, il souffre de douleurs épouvantables à tel point qu'au mois d’août il a été hospitalisé d'urgence et qu'ils l'ont mis sous morphine". Patrick Balkany "souffre le martyr", ajoute encore son épouse Isabelle. "L'hôpital décidera ou non de la garder dans le courant de la journée", explique son avocat Romain Dieudonné au Parisien.