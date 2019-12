publié le 09/12/2019 à 23:47

Sylvie Ramond, adjointe de Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), a démissionné ce lundi 9 décembre en plein conseil municipal, souhaitant que la ville tourne la page Balkany à quelques mois des municipales.

L'adjointe aux Affaires administratives a "pris la parole au début du conseil municipal pour dire que "le comportement du maire (Patrick Balkany) et de la première adjointe (Isabelle Balkany) était inadapté compte tenu du calendrier judiciaire", a expliqué un participant au conseil municipal, sous couvert d'anonymat.

Isabelle Balkany -qui menait les débats à la place de son mari toujours incarcéré- "lui a coupé le micro en lui disant qu'elle n'avait pas à s'exprimer là-dessus", selon cette source. Privée de micro, l'élue a quitté l'assemblée et s'est exprimée via un communiqué posté sur son compte Twitter : "18h20 je quitte à regret la séance du CM après que Mme le 1er Adjoint m’ait coupé le micro".

"C'est une décision personnelle", a assuré l'élue de 54 ans. "Ça fait 35 ans que je travaille pour cette ville. J'ai été fidèle, loyale, mais là, ce n'est plus possible. On va dans le mur". Elle affirme également avoir déjà tenu ses propos à Isabelle Balkany "il y a trois semaines". Sylvie Ramond demande "plus de démocratie participative dans cette ville, les choses ont changé. (...) Il ne faut plus qu'ils (les Balkany) soient en première ligne, c'est dangereux pour elle comme pour lui", a-t-elle poursuivi.

Ambiance pesante à la mairie de Levallois-Perret

"C'est irrespirable à la mairie en ce moment. Les Levalloisiens sont inquiets, il faut préparer la succession". Elle estime pour autant que Patrick Balkany a un "très bon bilan". Sylvie Ramond a ajouté : "Je les aime, je fais ça pour les protéger". Elle entend désormais siéger dans l'opposition municipale en tant "qu'indépendante".

Selon elle, la plupart des élus du groupe majoritaire "s'interroge" après les déboires judiciaires du couple Balkany. En prison depuis trois mois après ses condamnations pour fraude fiscale et blanchiment, Patrick Balkany a annoncé son intention d'être d'être de liste de la majorité municipale aux élections en mars. Il a fait appel de ses deux condamnations, et son procès en appel pour fraude fiscale débute mercredi 11 décembre à Paris.