publié le 13/12/2019 à 17:47

Détenu à la prison de la Santé à Paris et condamné à quatre ans pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, on savait Patrick Balkany hospitalisé depuis ce jeudi 12 décembre au matin. Sur Twitter, son épouse Isabelle annonce qu'il souffre d'une "grave occlusion intestinale."

Patrick Balkany avait été pris en charge "en raison de ses douleurs au dos", avait indiqué l'administration pénitentiaire à sa femme selon BFMTV. Isabelle Balkany avait en effet indiqué que son mari, souffrant d'une tumeur au dos, s'était vu installer un dispositif métallique.

"Merci du fond du cœur à l'Administration pénitentiaire de La Santé pour sa réactivité et aux Pompiers pour leur compétence qui ont fait hospitaliser Patrick d'urgence pour ce qui est une grave occlusion intestinale... Notre reconnaissance à jamais !", écrit ce vendredi 13 décembre Isabelle Balkany.

