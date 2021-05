Crédit : Alejandro Granadillo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

publié le 04/05/2021 à 20:10

Il avait notamment participé aux Jeux olympiques de 2012 à Londres. Felix Verdejo Sanchez, boxeur olympique portoricain de 27 ans, a été inculpé du meurtre d'une femme enceinte et incarcéré lundi 3 mai sans possibilité de libération sous caution. Il a été présenté à une juge fédérale dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Keishla Rodriguez Ortiz, une affaire qui a ravivé l'indignation contre les féminicides après la mort d'une autre femme sur cette île des Caraïbes, territoire américain.

La jeune femme enceinte avec qui le boxeur, marié, entretenait une liaison, avait disparu jeudi dernier. Le même jour, le corps partiellement brûlé d'une autre femme, Andrea Ruiz, 35 ans, avait été retrouvé dans une ville du sud-est de l'île. Un homme de 40 ans, que cette dernière avait tenté de dénoncer pour violences conjugales, a finalement avoué son meurtre samedi, le jour où le corps de Keishla Rodriguez Ortiz a été retrouvé à son tour.

Des manifestations contre les violences faites aux femmes ont eu lieu en fin de semaine dernière à la suite de la mort d'Andrea Ruiz. Des dizaines de personnes, en majorité des femmes, se sont ensuite rassemblées lundi devant la résidence du gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, en brandissant des pancartes barrées du slogan : "Ni una menos" ("Pas une de moins").

Une mort particulièrement violente

Le gouverneur avait plus tôt dénoncé "une violence machiste ancienne, à laquelle il faut s'attaquer frontalement", lors d'une conférence de presse. Il a aussi critiqué la décision d'une juge de refuser une protection policière à Andrea Ruiz. Pedro Pierluisi avait déjà déclaré le 25 janvier l'état d'urgence à Porto Rico en raison des violences contre les femmes.

Selon une plainte fédérale obtenue par l'Agence France-Presse, citant une personne présentée comme "témoin", Felix Verdejo Sanchez est accusé d'avoir "frappé au visage" Keishla Rodriguez Ortiz, 27 ans, de lui avoir injecté le contenu d'une "seringue remplie de substances" non précisées, de l'avoir ligotée, jetée d'un pont dans l'eau d'un lagon et de lui avoir tiré dessus, toujours depuis le pont. Après la découverte du corps de la jeune femme samedi, il a formellement été inculpé lundi d'enlèvement ayant entraîné la mort, vol de voiture avec violence ayant entraîné la mort, et meurtre d'un enfant à naître, des chefs d'accusation pour lesquels il encourt la peine de mort.

La police fédérale américaine a été en mesure d'établir que le boxeur et Keishla Rodriguez Ortiz avaient communiqué par téléphone le jour de l'enlèvement. Des images de surveillance montrent également une voiture semblable à celle de Felix Verdejo Sanchez sur le pont, appuyant les dires du témoin et les soupçons exprimés par la famille de la victime. Ce dernier s'était rendu à la police dimanche, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Des comportements misogynes "appris à la maison"

"Ces féminicides (...) sont le résultat d'une société qui normalise la violence contre les femmes au travers d'attitudes misogynes et de comportements appris à la maison, au travail et au sein des communautés", a regretté la présidente de la Cour suprême de Porto Rico, Maite Oronoz, selon El Nuevo Día. Elle a ordonné une enquête sur la décision de la juge qui a par deux fois rejeté les demandes de protection d'Andrea Ruiz.