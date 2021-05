publié le 04/05/2021 à 03:15

Une nounou dans le collimateur de la justice à La Baule (Loire-Atlantique). Une femme est accusée de violences et d'agressions sexuelles sur un enfant de 5 ans dont elle avait la garde, rapportent nos confrères chez Europe 1. Le parquet a ouvert une enquête pour des faits de violences physiques et sexuelles. Ces derniers pourraient être requalifiés en viols sur mineur.

Retour sur les faits. Le 4 juillet 2020, alors que la nourrice mise en cause surveille l'enfant devant un manège à La Baule, un témoin constate des violences et des humiliations qu'il rapporte immédiatement aux forces de l'ordre. "Il y a eu des fessés, des claques, des pincements, des humiliations et des cris", a expliqué Me Oudy Bloch, avocat de la famille du petit garçon.

Après l'intervention de la police, la nourrice est placée en garde à vue et l'enquête "s'oriente vers une convocation devant le tribunal pour violences". Mais la victime confiera plus tard à sa mère avoir subi "des pénétrations et donc des viols".

Des faits requalifiés en viols sur mineur

Les investigations sont ensuite réorientées pour des faits d'agressions sexuelles. L'avocat et la famille de l'enfant demandent alors au tribunal de les requalifier en viols sur mineur. Une demande qui doit être prochainement tranchée par la justice.

La défense de la victime a précisé que l'enfant a été pris en charge par une pédopsychologue : "il avance avec un traumatisme important à digérer", a déploré Me Bloch.

À la suite de ces accusations, le maire de La Baule et le préfet de Loire-Atlantique "sont intervenus pour que la nourrice mise en cause soit suspendue de ses autres emplois", détaille Le Parisien, alors qu'elle était en poste dans plusieurs écoles et une MJC (Maison des jeunes et de la culture) de la région.