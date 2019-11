publié le 18/11/2019 à 13:34

Un pont suspendu s'est effondré ce lundi 18 novembre au matin, à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Une jeune fille de 15 ans, qui était en voiture avec sa mère, est décédée. Quatre personnes ont été secourues mais on ne connaît pas encore le nombre de personnes disparues. Selon le procureur, le pont avait fait l'objet d'un "suivi correct" et ne présentait "aucun problème de structure" lors de sa dernière inspection "détaillée en 2017" par le Conseil départemental. Il ne bénéficiait donc pas d'une surveillance particulière.

Hervé Morey, président de la mission d'information sur la sécurité des ponts, était l'invité de RTL midi. Il affirme avoir donné l'alerte il y a quelques mois, au travers d'une étude : un pont sur dix est en mauvais état, soit 25.000 ponts. "Le rapport que nous avons présenté au gouvernement s'intitule 'Sécurité des ponts : éviter un drame'. Et malheureusement on est dans ce qui s'est passé. Ce drame montre ce que nous disions : on ne connaît pas l'état réel de nos ponts d'autant plus qu'on nous indique que le pont n'était pas répertorié comme présentant un état de dangerosité... Mais il s'est quand même effondré et il y a eu un mort", dit-il.

Selon Hervé Morey, il faut mettre en place "un véritable Plan Marshall qui permette d'aider les autorités et les collectivités à pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres drames".

Les GPS mis en cause

Autre gros problème, pour le sénateur : "Un pont n'est pas construit pour l'éternité mais pour 70 ans, 100 ans maximum en fonction de son usage et de sa structure". Or, le pont de Mirepoix-sur-Tarn "n'est pas loin de la centaine d'années". "Il faut une vigilance sur l'ensemble des ponts avec des contrôles réguliers, sérieux avec une remise à niveau", déclare-t-il.

Enfin, Hervé Morey souligne le rôle conséquent qu'ont les GPS dans le trafic des ponts. "L'usage des GPS amène des véhicules en nombre plus importants que ce qui était prévu sur certains ponts, notamment des véhicules lourds, comme ça a été le cas dans ce drame". Il faudrait donc "travailler pour que les GPS soient plus sélectifs, ou en tout cas informatifs".