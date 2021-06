Policier tué sur les Champs-Élysées : la lettre poignante de la mère de Xavier Jugelé

publié le 10/06/2021 à 18:30

"Une maman ne met pas au monde un enfant pour le voir mourir dans ces conditions". Le procès de l'attentat des Champs-Élysées qui a eu lieu en avril 2017 a été marqué par le témoignage émouvant des parents de Xavier Jugelé. Le policier, âgé de 37 ans, avait été tué par balles ce soir-là.

Refusant d'aller à la barre, Odile Jugelé a demandé à un de ses avocats de lire la lettre qu'elle avait écrite à son fils, qu'elle ne "verrait plus jamais, ne pourrait plus jamais serrer dans mes bras, ni voir rire". "Cette douleur indescriptible, ce bruit des balles qui t'a arraché à nous restera à jamais dans notre mémoire, à jamais tu resteras dans notre cœur Xavier", a-t-elle écrit lorsqu'elle évoque ces "quelques fractions de secondes où tout a basculé dans l'horreur". La mort de Xavier a laissé "un vide épouvantable" pour son frère et sa sœur cadets, raconte également Odile Jugelé, qui ne veut "garder que ce sourire en mémoire".



Cette dernière fait également portrait de son fils, "intrépide et joyeux", féru de lecture, d'histoire de France, de culture et d'architecture, bon élève élevé en Sologne (centre) avant d'être affecté à Paris à l'été 2011 pour son premier poste après avoir été diplômé de l'École nationale de police de Nîmes. "Une fierté" pour son père Michel, qui "30 ans plus tôt avait commencé (sa) carrière militaire" au même endroit, alors une base aérienne de l'armée. "Ce 20 avril, le bonheur a pris un sacré coup dans la gueule, comme on dit dans le jargon militaire", a pour sa part témoigné le père de Xavier Jugelé, militaire à la retraite, à la barre.

Engagé pour les droits des homosexuels, pacsé, Xavier Jugelé avait également été marié à titre posthume avec son compagnon en mai 2017 en présence de François Hollande, alors président de la République, et de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Quatre hommes comparaissent jusqu'au 18 juin

Le 20 avril 2017, peu avant 20h50, Karim Cheurfi, un Français de 39 ans, a tiré à la kalachnikov sur un fourgon de police stationné en haut de l'avenue des Champs-Élysées. Xavier Jugelé, au volant du véhicule, a été tué de deux balles dans cette attaque aussitôt revendiquée par le groupe État islamique. À trois jours de premier tour de l'élection présidentielle, l'attentat avait durci la fin de la campagne.

En l'absence de l'assaillant, tué sur place par la riposte des collègues de Xavier Jugelé, quatre hommes comparaissent jusqu'au 18 juin au plus tard devant la cour d'assises spéciale à Paris pour leur rôle dans la fourniture du fusil d'assaut, dont un seul sous la qualification terroriste, Nourredine Allam.