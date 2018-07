publié le 27/06/2017 à 12:33

L'enquête avance sur l'attentat manqué survenu le 19 juin dernier sur les Champs-Élysées. Adam D., qui avait prêté allégeance au groupe jihadiste État islamique avait foncé avec sa berline sur un fourgon de gendarmerie sans faire de blessés. L'assaillant avait été retrouvé en défaillance cardio-respiratoire et n'avait pas survécu. Dans une lettre-testament postée le jour de l'attaque, il expliquait à ses proches que les Français n'avaient "pas tenu compte de l'avertissement envoyé par les soldats du Califat", ce qui l'avait poussé à passer à l'action.



Selon les informations du Monde, les enquêteurs auraient mis la main sur "l'avertissement" évoqué par Adam D. Ce dernier aurait fait part de ses intentions dans une lettre envoyée à plusieurs médias le 29 mai dernier, qui promettait au pays "un bain de sang". C'est en examinant l'ordinateur du terroriste qu'ils ont découvert un "fichier texte" intitulé Message au peuple français de la part des soldats de l'État islamique. Les policiers ont alors fait le rapprochement avec une lettre de menaces reçues par divers médias quelques jours plus tôt, entièrement similaire au texte trouvé.

Vos gilets pare-balles et vos pistolets ne vous suffiront pas face à nos kalachnikovs et nos ceintures explosives L'auteur de la lettre de menaces





La lettre de 8 pages, signée par "Abou Mahdi Al Roumi", autopromu "porte-parole des soldats du Califat en France" comportait plusieurs chapitres, explique le quotidien du soir : "Qui mène la propagande ?", "Qui sont les barbares ?", "Ce que vous devez faire pour que cela cesse", et la liste ne s'arrête pas là. L'auteur du texte dénonçait ensuite les bombardements de la coalition internationale contre Daesh, proférant des menaces à l'encontre des forces de l'ordre : "Oh vous, les policiers français, si vous continuez à obéir à votre gouvernement aveuglément (…), sachez que vos gilets pare-balles et vos pistolets ne vous suffiront pas face à nos kalachnikovs et nos ceintures explosives".

Demandant "l'arrêt immédiat des bombardements", il avait donné au nouveau président "sept jours pour répondre favorablement à (ses) demandes en faisant une déclaration officielle". Ce qui laissait jusqu'au 5 juin à Emmanuel Macron pour prendre position. Si Adam D. est effectivement l'auteur de cette lettre, il aura finalement mis ses menaces à exécution deux semaines après la date butoir.