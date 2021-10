Pierre Dubois : un meurtre au collège

Le 21 avril 1993, le lycée Pierre Brossolette, dans la banlieue de Troyes est vide. On est en pleines vacances de Pâques. Madame Pelitot, la secrétaire de Denise Descaves, la principale, part déjeuner. Elle laisse seule dans son bureau la principale.

A 13h40, le concierge arpente le couloir de la direction et est surpris de trouver la porte de la principale entrouverte. La pièce est en désordre, Denise Descaves gît sur le dos, un cordon de téléphone enroulé autour du cou, un coupe-papier planté en plein cœur.

La police est alertée. Il semblerait que Denise Descaves, enfermée dans son bureau a ouvert à son tueur, rien n'a été volé. Personne n'a rien vu, rien entendu. Le rapport du premier légiste, le docteur Lambert, évalue l'heure du décès entre 13h15 et 14h00.

Qui pouvait en vouloir à Denise Descaves ? La principale de 55 ans était réputée autoritaire, voire inflexible. A-t-elle fait une mauvaise rencontre dans cet établissement classé en zone d'éducation prioritaire et installé dans un quartier sensible ?

Nos invités

Patricia Bizzari, ancienne collègue et soutien de Pierre Dubois

Me Philippe Sarda, avocat des parties civiles

Me Stéphanie Le Roy, avocate de Pierre Dubois