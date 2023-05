Philippe de Dieuleveult : l'enquête autour de la mort de l'animateur ne sera pas rouverte

Le parquet de Paris a refusé, ce vendredi 12 mai, de rouvrir l'enquête sur la mort de l'animateur vedette Philippe de Dieuleveult, disparu en août 1985 lors d'une expédition sur le fleuve Zaïre. Comme le révélait RTL en février dernier, le neveu de l'aventurier, Alexis de Dieuleveult, avait déposé une plainte pour "charges nouvelles" au tribunal judiciaire de Paris pour demander la reprise de l’enquête.

Le 6 août 1985, Philippe de Dieuleveult, devenu célèbre grâce à l'émission La Chasse au Trésor, et six autres personnes ont disparu lors de l'expédition "Africa-Raft". Si la piste de l'accident a été retenue à l'époque par les autorités zaïroises et françaises, le neveu de l'animateur soutient qu'une bavure militaire est bien à l'origine de ces sept disparitions.

Alexis de Dieuleveult, qui mène une longue enquête sur cette affaire depuis des années, assurait avoir retrouvé "des témoignages" et "différents documents et archives". Deux corps, celui du Belge Guy Collette et un autre non identifié, avaient été repêchés.

Une plainte contre X pour homicide involontaire avait été déposée en 1995. Elle s'était ensuite soldée sur un non-lieu en 2004. "Nous prenons acte de la décision du parquet de ne pas rouvrir l'enquête sur la disparition de notre père", ont affirmé les enfants de Philippe de Dieuleveult à l'AFP ce vendredi 12 mai. Ces derniers s'étaient "opposés (...) pour des raisons personnelles" à la nouvelle plainte déposée par Alexis de Dieuleveult.

