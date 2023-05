Affaire Sylvain Alloard : qui a assassiné le quartier-maître en 1998 ?

Vingt-cinq ans que la famille et les proches de Sylvain Alloard voient leur échapper une vérité qu'ils croient pourtant si proche. Aux premiers jours du printemps 1998, ce quartier-maître de la Marine Nationale, père d'une petite fille, est abattu devant son domicile, à Marseille. Un guet-apens, une exécution qui semble porter la signature du milieu. Sauf que la victime est à mille lieues de cet univers et que tous ceux qui le connaissent ne croient pas une seconde à une fin crapuleuse.





Les investigations vont alors peu à peu délaisser la thèse du contrat pour se concentrer sur la vie privée de la victime. Un homme tranquille, peut-être, mais qui depuis quelques mois traversait une tourmente personnelle. Un divorce difficile, des rancœurs et des secrets qui vont mobiliser les enquêteurs. Une affaire non résolue dans laquelle les questions prennent toujours le pas sur les réponses.

La famille de Sylvain Alloard a tout mis en œuvre pour relancer, année après année, les investigations. En 2017, la justice sollicite les gendarmes pour que le dossier soit soumis à leur puissant logiciel d'analyse criminelle. Les experts mettent ainsi en évidence plusieurs contradictions dans les déclarations de la belle-famille et fragilisent certains alibis. Mais cela reste insuffisant pour déclencher de nouvelles poursuites.

J'espère qu'on arrivera à arrêter les coupables André Lenel, oncle de Sylvain Alloard

Le dossier Alloard n'a plus été refermé. Il doit prendre le chemin du pôle judiciaire des cold cases à Nanterre. Une nouvelle équipe de juges et d'enquêteurs pourrait donc reprendre toute la procédure. "Le fond de l'affaire, c'est que pour innocenter des gens qui sont trop facilement identifiés comme des potentiels coupables, il faut aller jusqu'au bout", s'insurge Alain Bauer, professeur de criminologie.

"Il ne faut pas laisser tomber. Notre neveu a été assassiné, on ne sait pas pourquoi. Il faut continuer le combat", confie son oncle, André Lenel. "J'espère que ça aboutira, qu'on arrivera à arrêter les coupables. C'est notre plus cher désir".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur du livre Au Bout de l’Enquête - Les Plus grandes affaires criminelles passées au crible, aux éditions First

- Me Jean Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Alloard.

- André Lenel, oncle de Sylvain Alloard.

