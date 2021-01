Phil Spector : la nuit du meurtre

Phil Spector et le meurtre de Lana Clarkson

et Marie Bossard

publié le 21/01/2021 à 21:05

Le 3 février 2003, Adriano da Souza est assis dans une Mercedes devant le manoir de Phil Spector. Il est le chauffeur du producteur de musique. Il a déposé Phil Spector, ivre, à son domicile avec une femme rencontrée dans le salon VIP d'une boîte de nuit de Hollywood.

Vers 5 heures du matin, le chauffeur entend un claquement sec. Il reconnaît immédiatement le bruit d'une arme à feu. Il voit Phil Spector sortir de son domicile, une arme à la main et les vêtements tachés de sang. Adriano da Souza raconte que le producteur de musique lui aurait murmuré : "Je crois que j'ai tué quelqu'un". Une phrase fortement démentie par la suite. Adriano se dirige vers le vestibule et aperçoit la femme écroulée sur un fauteuil, le visage en sang.

Lorsque la police arrive sur les lieux, Phil Spector s'est refugié dans sa chambre. Il est furieux et paraît tellement agité que les policiers utilisent un pistolet taser pour le calmer. Mais sans effet. Il est finalement plaqué au sol et menotté. Les premières constatations indiquent que la victime porte une blessure à la bouche causée par un seul tir. A 6h40, elle est officiellement déclarée morte. Elle s'appelle Lana Clarkson, 40 ans, une ancienne actrice.

Nos invités

Me Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans le droit de la culture et des médias, et auteur du livre « Stars à la barre » chez Hugo Doc

Thomas Cantaloube, ancien correspondant aux Etats-Unis

