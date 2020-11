et Marie Bossard

publié le 10/11/2020 à 21:05



Le 15 juillet 1982, le corps de Wendy Lee Coffield, 16 ans, est retrouvé dans la Green River, près de la petite ville de Kent. Elle a été étranglée avec l'une de ses chaussettes. Il s'agit de la première victime du Green River Killer retrouvée par la police.

Dans les semaines qui suivent, six femmes âgées de 16 à 31 ans, sont découvertes mortes dans le même secteur. Elles ont toutes été dénudées et étranglées. Elles portent des traces de coups et des hématomes. La plupart des victimes sont des fugueuses ou des prostituées. Les autorités comprennent rapidement que l'auteur de ces meurtres est un seul homme.

L'enquête piétine. Si les autorités vont suspectés Gary Ridgway des meurtres de ces femmes, ils n'auront pas les preuves nécessaires pour le confondre. Il est arrêté en avril 2001. Il est condamné pour le meurtre et le viol de 49 femmes, mais Gary Ridgway avance le chiffre de 71 victimes.

Notre invité

Emily Tibbatts, créatrice du site "tueursenserie.org" et auteure du livre "Tueurs en série : 41 portraits de serial killers".



Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.