publié le 23/12/2019 à 21:21

L'équipage et les passagers de l'Airbus A318 ont dû frémir ce dimanche 22 décembre. Lors de son atterrissage à l'aéroport de Perpignan, l'avion, trop secoué par les rafales de vent, a dû redécoller, selon le quotidien l'Indépendant.



En effet, l'appareil en provenance de l'aéroport Paris Orly, a été forcé de remettre les gaz alors qu'il n'était qu'à quelques mètres du tarmac puis de reprendre de l'altitude, comme en témoignent les images filmées par des amateurs et publiées sur Twitter.

Les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées étaient encore placés en vigilance orange aux fortes rafales de vent sur les Pyrénées ce vendredi 20 décembre.

Les tempêtes et les épisodes méditerranéens s'enchaînent depuis plus d'un mois en France. Dernier coup de vent en date : la tempête Fabien qui a balayé le sud-ouest de la France ainsi que la Corse, le week-end des 21 et 22 décembre, laissant 12.000 foyers privés d'électricité.

Remise de gaz de l'#A318 #AirFrance ce dimanche à #Perpignan.

Bravo pour la vidéo, Eugé M.B 👍https://t.co/mSBBp91jGD pic.twitter.com/lPncHu2MRq — tous les airs y sont (@hydra_66) 22 décembre 2019