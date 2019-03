publié le 12/03/2019 à 16:51

Pour semer les gendarmes, il a mis en danger la vie de ses enfants. Pris en chasse par les agents, un homme de 22 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt, a forcé des barrages routiers et roulé jusqu'à 160 km/h sur une départementale. Sa femme et ses deux enfants de 2 et 5 ans étaient à bord. Il comparaissait, ce lundi 11 mars, devant le tribunal correctionnel de Perpignan, rapporte le journal L'Indépendant.



Les faits remontent à ce samedi 9 mars. Le jeune père de famille souhaite récupérer un objet dans le véhicule de sa compagne, immobilisé dans un garage, au Boulou (66), après un accident. Mais à l'arrivée du couple et de leurs deux enfants, l'établissement est fermé. Il décide d'escalader le mur. L'alarme se déclenche et le patron arrive sur place.

Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée des gendarmes, qui avait été prévenus. En les apercevant, l'homme se précipite dans sa voiture, où l'attendent sa femme et ses enfants, et démarre en trombe. S'ensuit une course poursuite d'une demi-heure jusqu'à Perpignan.

160 km/h et un pneu creuvé

Il emprunte une route départementale à 160 km/h, et continue de rouler malgré les barrages mis en place par les gendarmes. Au premier, installé à un rond-point, il traverse directement sur le terre-plein. Au second, il roule sur une herse cloutée et crève un pneu, mais ne s'arrête pas pour autant. Il finit par emboutir une voiture de gendarmerie. Il tente de s'enfuir en courant mais est finalement interpellé à Perpignan. La course-poursuite n'aura fait aucun blessé.



Le père de famille, en libération conditionnelle, a fui à la vue des gendarmes car il ne s'était pas présenté devant le juge d'application des peines, et faisait donc l'objet d'un mandat d'arrêt. Récidiviste, il écope de trois ans de prison dont un avec sursis, ainsi que d'une annulation du permis de conduire.