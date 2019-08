et Paul Turban

publié le 08/08/2019 à 09:24

Encore des cas de dégradations de locaux de députés. Trois nouvelles permanences de députés La République en marche ont été prises dans la Vienne pour cible durant cette nuit du 7 au 8 août.

Les permanences de Poitiers, Châtellerault et Loudun ont toutes les trois été murées au même moment à minuit. Il n'y a pas eu d’interpellation pour l'heure mais la piste d’une action concertée des agriculteurs est privilégiée.

Sur son compte Twitter, le député de la deuxième circonscription de la Vienne Sacha Houlié s'est dit "consterné par le murage et les tags inscrits" de sa permanence de Poitiers, indiquant que "la violence ne masque pas l'hypocrisie et l'incohérence." Il a lui aussi mis en cause les agriculteurs : "Que dire après nos longues discussions au cours desquelles la FDSEA 86 avait elle-même reconnu l’intérêt du CETA ?"

Consterné par le murage et les tags inscrits cette nuit devant ma permanence par des agriculteurs.



Que dire après nos longues discussions au cours desquelles la FDSEA 86 avait elle-même reconnu l’intérêt du CETA ?



La violence ne masque pas l’hypocrisie & l’incohérence. — Sacha Houlié (@SachaHoulie) August 8, 2019

Sacha Houlié avait déjà connu une dégradation de sa permanence en janvier 2019. Il avait trouvé son local tagué et avec du fumier renversé. Il avait porté plainte.