Une cinquantaine de députés LREM ont appelé ce mardi 29 mai dans une tribune à Libération à légaliser la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes les femmes, célibataires ou en couple hétérosexuel ou homosexuel, "un engagement de campagne d'Emmanuel Macron", rappellent-ils.



"Alors que la consultation publique des états généraux de la bioéthique sur nos territoires a pris fin et que le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'apprête à rendre son rapport, nous, parlementaires de la majorité, souhaitons rappeler notre attachement à l'extension de la procréation médicale assistée à toutes les femmes, célibataires, en couple hétérosexuel ou en couple lesbien", indique ce texte.

Parmi les signataires figurent des proches du chef de l'État, comme Guillaume Chiche, Sacha Houlié, Hugues Renson ou Aurélien Taché, ou encore des représentants de l'aile gauche du parti comme Matthieu Orphelin, Brigitte Bourguignon ou encore Laetitia Avia.

Six français sur dix favorables à l'extension de la PMA

"Nous refusons que la PMA soit instrumentalisée comme l'a été la loi autorisant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe il y a cinq ans" car "il s'agit d'un engagement de campagne du président de la République et nous avons été élus pour faire en sorte qu'il soit tenu", écrivent-ils.



"Près de six Français sur dix se déclarent favorables à l'extension de la PMA aux couples de femmes hétérosexuels ou lesbiens ainsi qu'aux femmes seules. L'extension à toutes de la PMA n'enlèvera aucun droit à personne. Il n'y a pas de modèle unique qui représenterait la famille", poursuivent les députés.



Soulignant "la frustration, la souffrance, la colère, l'injustice qu'une femme peut ressentir lorsque son corps ne l'autorise pas à devenir mère", ils disent vouloir "permettre à chacune et chacun de vivre sa vie de parent comme il l'entend" et "reconnaître à égalité de droit et de dignité les différentes façons de le devenir".



Les élus rappellent qu'actuellement seuls les plus fortunés peuvent recourir à une PMA à l'étranger, "pour 30.000 euros environ". "Nous sommes convaincus que cette réforme synonyme de progrès social et d'égalité est indispensable", concluent-ils.

Un projet de loi bioéthique prévu à l'automne

Le CCNE doit rendre début juin son rapport de synthèse à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), après trois mois de consultation, avant un projet de loi bioéthique prévu à l'automne.



Durant sa campagne, Emmanuel Macron s'était dit favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. En octobre, il a toutefois insisté sur la nécessité d'un "débat apaisé". En juin 2017, le CCNE s'était prononcé pour l'ouverture de la PMA. La Manif pour tous, qui y est opposée, dénonce le fait que des enfants grandissent sans père.